РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Ученица Кадетской школы в Люберцах Анна Атрощенко стала победительницей международного конкурса живописи, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Творческое состязание прошло в рамках фестиваля детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству «Ассамблея искусств». Фестиваль «Ассамблея искусств» проходил с 8 по 13 октября в выставочном комплексе Московской центральной художественной школы.

«Юная художница представила в номинации «Натюрморты» четыре работы и заняла три первых места. Анна учится в седьмом классе Кадетской школы, и здесь недавно прошла ее персональная выставка», – отметил Ружицкий.