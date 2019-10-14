РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска до 20 октября проверят перевозчиков опасных грузов на соблюдение режима отдыха, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«С 14 по 20 октября на территории Московской области, в том числе и в Подольске, проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на проверку транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов», – говорится в сообщении.

При проверке будут обращать внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования требованиям, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей документов, предусмотренных ПДД, а также правилам перевозки опасных грузов.