РИАМО - 14 окт. В роддоме в подмосковной Балашихе зарегистрировали рождение мальчика, которого родители назвали Исааком-Ньютоном, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Малыш родился в семье студентов, которые познакомились в Москве в стенах Московской международной академии», - отмечается в материале.

Специалисты отдела ЗАГС поздравили молодую семью с рождением малыша и пожелали Исааку-Ньютону вырасти здоровым, жизнерадостным и внести свой вклад в развитие науки.

Ранее начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова сообщила, что в августе в Подмосковье зарегистрировали новорожденных с такими необычными именами, как Марсель, Оливна, Мираэль и Божена.