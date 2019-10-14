РИАМО - 14 окт. Более 10 пляжей на территории Подмосковья оборудуют инфраструктурой и благоустроят к летнему сезону в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«К лету 2020 года в Подмосковье оборудуют более 10 пляжей – уже сейчас началось планирование благоустройства на следующий год. Помимо новых улиц, скверов, небрежных, площадей и парков в новом году в Московской области появится больше пляжей», – отмечается в сообщении.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, количество официальных мест отдыха у воды в Московской области более 100, но все они не оборудованы должным образом.

«Планируется создать новые уникальные зоны для купания. Для того, чтобы это были действительно благоустроенные пляжи, бюджет на их организацию нужно закладывать уже сейчас», – подчеркнул министр.

В Московской области действуют определенные стандарты оборудования пляжей. Так, на каждом пляже должны быть обеспечены: дежурство спасателей и медперсонала, проведение постоянных работ по расчистке береговой линии и дна водоема от опасных предметов. За каждым пляжем закрепляются ответственные за его содержание люди.

В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения более 0,5 метров в секунду. Те пляжи, на которых купаться разрешено, должны быть оборудованы буйками.

На пляжах должны быть душевые, туалеты и урны. Также у каждого пляжа должен быть заключен договор на постоянный вывоз мусора. На всех пляжах ежегодно перед началом купального сезона должна засыпаться чистая галька или песок.