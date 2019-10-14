РИАМО – 14 окт. Врачи назвали пять продуктов, тяга человека к которым может говорить о скрытых заболеваниях организма или нехватке витаминов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Желание съесть что-то определенное не всегда возникает из-за пищевых привычек, уверены специалисты. Иногда такие позывы свидетельствуют о недостатке определенных витаминов или микроэлементов.

«К примеру, тяга к сладкому может говорить о нарушениях в работе пищеварительного аппарата. Сахар, к примеру, «съедает» грибок, вызывающий молочницу. Если желание съесть что-то сладкое становится непреодолимым, следует проверить желудок и кишечник», – отмечается в материале.

Потребность в соленых продуктах может возникать при вялотекущих воспалениях мочеполовой системы, а также при сниженном иммунитете.

Позаботиться о своевременном принятии противовирусных препаратов необходимо в случае с острыми и пряными продуктами. Если хочется лука или горчицы – это может говорить о нехватке фитонцидов, которые нужны организму для борьбы с вирусами.

Желание поедать семечки или орехи может указывать на недостаток витамина Е. Его дефицит порой возникает из-за панкреатита или синдрома короткой кишки.

Потребность в мороженом и йогуртах, то есть продуктах со сливочной текстурой, может свидетельствовать об изжоге или кислотном рефлюксе. При воспалении слизистой организму нужны продукты, обладающие обволакивающим воздействием.