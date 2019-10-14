РИАМО - 14 окт. Московская канатная дорога с 15 октября переходит на новый график работы, сообщается на официальном сайте канатной дороги.

«Уважаемые посетители, с 15 октября 2019 года канатная дорога на Воробьевых горах начнет работать по следующему графику: понедельник с 16:00 до 21:00; вторник – четверг с 11:00 до 21:00; пятница с 11:00 до 23:00; суббота и праздничные дни с 10:00 до 23:00; воскресенье с 10:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

В декабре в период запуска горнолыжного склона также возможны изменения графика работы канатной дороги.

Ранее канатная дорога работала по следующему графику: понедельник: 16:00-22:00, вторник-четверг: 10:00-22:00, пятница-воскресенье: 10:00-23:00.

Московская канатная дорога длиной 720 метров на территории Воробьевых гор и «Лужников» открылась 26 ноября 2018 года.