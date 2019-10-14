РИАМО - 14 окт. На заседании совета депутатов подмосковного городского округа Щелково Сергей Горелов был избран главой муниципалитета сроком на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Щелково избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», - говорится в сообщении.

Выборы в местный совет депутатов прошли в Щелкове 8 сентября 2019 года.