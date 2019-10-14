РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 окт. В подмосковном Дзержинском для детей организовали игру «Осенняя карусель», которая состоится 18 октября, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Восемнадцатого октября в 18:00 во Дворце культуры «Энергетик» пройдет детская игра «Осенняя карусель», – говорится в сообщении.

В рамках специальной программы для детей подготовят веселые задания, игры и сладкие призы. Также детям покажут мультфильм. Мероприятие пройдет по адресу: улица Ленина, дом №3.