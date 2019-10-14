РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 окт. Следственное управление возбудило уголовное дело по факту взрыва в овощном ларьке на проспекте Юных Ленинцев подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городскому округу Подольск.

Взрыв в ларьке на проспекте Юных Ленинцев произошел ночью 13 октября.

«Произошел взрыв неустановленного предмета. Пострадавших нет. Следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело», – сказал сотрудник.