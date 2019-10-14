РИАМО - 14 окт. Станцию «Юго-Восточная» Некрасовской линии метрополитена оформят в стилистике среднеазиатских дворцов с минаретами, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Юго-Восточную» оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Потолок украсят плафоны в виде куполов минаретов, а разделительная стена между платформами напомнит перевернутые арки с зубцами», – говорится в сообщении.

Некрасовскую ветку строят поэтапно. Первый участок из четырех станций запустили 3 июня. Для пассажиров открылись «Косино» (пересадка на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Второй участок линии со станциями «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная» планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.

Ввод Некрасовской линии метро улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Кузьминки и подмосковного города Люберцы.