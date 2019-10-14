РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В подмосковных Люберцах стартовал новый сезон любительской баскетбольной лиги, уже прошли первые матчи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Первые игры Люберецкой любительской баскетбольной лиги открыли сезон 2019-2020 годов. Матчи прошли во Дворце спорта «Триумф» 13 октября», – говорится в сообщении.

По итогам игр клуб «Таможенная академия» проиграл BroRaion со счетом 59:63. Академия спорта «Олимп» обыграла команду Old School со счетом 82:45. БК «Малаховка» победил своего соперника «Мужской клуб», счет составил 66:60. «Котельники Boilers» уступили клубу «Самолет» с небольшой разницей в счете – 75:77. Команда IP-Home обыграла М5 со счетом 97:57.

В материале отмечается, что в сезоне 2019-2020 годов за титул чемпиона городского округа Люберцы будут бороться 11 команд. Сезон баскетбольной любительской лиги будет проходить с октября по май.