11 октября на официальной странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» был размещен опрос: пользователям предлагалось высказать мнение по поводу возможного возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов. Эта тема была поднята после трагедии в Саратове, когда погибла 9-летняя девочка. Дело вызвало широкий общественный резонанс - местные жители даже пытались отбить подозреваемого у полиции. РИАМО вспомнило историю применения смертной казни в нашей стране и публикует мнения пользователей соцсетей по этому поводу.

Госдума спросила у народа

В российской Государственной думе решили узнать мнение пользователей «ВКонтакте» в связи с резонансным делом об убийстве 9-летней девочки.

«Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» - так сформулирован вопрос на официальной странице нижней палаты парламента.

На момент выпуска этого материала в опросе поучаствовали 142 тысячи человек. Почти 80% высказались за возвращение смертной казни. 17% участников голосования выступают против инициативы, а приблизительно 3,5% выбрали вариант «другое». Отдельные пользователи в комментариях высказали мнение, что введение такой меры наказания возможно только при исключении судебной ошибки.

Сами народные избранники также высказались по резонансному вопросу.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, ранее неоднократно выступавший за применение этого вида наказания, прокомментировал инициативу следующим образом: «Большинство граждан в России хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия - так устроена психология человека». Тем более неожиданным оказался его новый, критический взгляд на проблему.

«Весь мировой опыт говорит, что смертная казнь неэффективна. У смертной казни много издержек», - считает Жириновский.

Депутат от «Единой России» Ольга Баталина отметила, что подобные решения нельзя принимать сразу после трагедии, а только на спокойную голову.

Ее однопартиец депутат Евгений Примаков поддержал идею возвращения высшей меры наказания: «Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству».

Депутат от КПРФ Ольга Алимова также считает возвращение смертной казни необходимой мерой.

Традиции кровной мести и современное применение

По одной из версий, смертная казнь на Руси возникла как продолжение традиции кровной мести. Изначально она применялась за повторную кражу, мятеж, преступления против христианской веры. При Петре I было законодательно зафиксировано 123 состава преступления, за которыми могло следовать такое наказание (но в реальности его применяли только за мятеж, убийство и измену). В первой половине XIX века на смерть осуждали только революционеров-террористов, затем стали казнить также за умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, уничтожение чужого имущества. Публичные казни прекратились в 1881 году.

После революции смертная казнь применялась практически на протяжении всего советского времени с незначительными перерывами. Но особенно часто ее применяли большевики в период Большого террора (1937–1938 годов). Постепенное сокращение применения высшей меры наказания началось только в 1980-е годы.

В Конституции РФ 1993 года была установлена возможность применения смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни. В связи со вступлением России в 1996 году в Совет Европы началось постепенное ограничение применения этой меры.

Де-факто смертная казнь перестала применяться в том же году. Невозможность вынесения смертных приговоров российскими судами закреплена постановлениями Конституционного суда РФ в 1999 (временно) и 2009 годах.

На 2018 год в 106 странах отменили смертную казнь за все преступления. В 35 странах она не применяется на практике. В 56 государствах она закреплена законодательно — в основном это страны Азии и Африки, а также США. На территории постсоветского пространства смертная казнь применяется только в Белоруссии.

«Должны быть доказательства»

Редакция РИАМО на страницах соцсетей поинтересовалась у читателей, как нужно наказывать за жестокие преступления. Достойны осужденные смерти или пожизненного заключения? Мнения, как всегда, разделились.

«У нас населения и так мало. Выселять на Дальний Восток под колючую проволоку, дать ржавую пилу и тупой топор, пусть обживают территорию», - считает Михаил Евдокимов.

Мария Рудакова предлагает тестировать на осужденных новые лекарства.

А Альбина Сумачева и Mehpare Hashim Qizi считают, что преступников, осужденных за педофилию и убийство детей, нужно кастрировать.

Многие сторонники этой меры наказания высказываются кратко: «Вернуть казнь».

Людмила Крылович переживает за карму исполнителей наказания: «А кто на себя грех будет брать? Смертная казнь - это тоже минус в карму казнящего...»

Другие пользователи считают, что из-за несовершенства судебной системы в нашей стране начнут казнить невиновных.

Алла Максимова сомневается в эффективности судебной системы: «У нас в стране легко сфальсифицировать любое дело. Будут убивать не только настоящих монстров, но и невиновных».

«Если учесть, что в нашем мире все решают деньги и власть, не факт, что смертная казнь достанется тому, кто ее заслуживает», - поддерживает Наталья Дмитриева.

Кларисса Григ напоминает, что «пока искали Чикатило, загубили 14 человек».

А вот пользователь под ником For Tiger полагает, что «самая большая несправедливость - это пожизненное содержание маньяков и душегубов за счет средств налогоплательщиков, в том числе и родственников тех, кого они убили или замучили».

Елизавета Александровна считает, что смертная казнь должна применяться, если есть доказательства, как уводят ребенка, «на видео, к примеру».

О реальности перспективы возвращения смертной казни говорить пока рано. 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что вопрос возобновления применения этой меры наказания не обсуждается.