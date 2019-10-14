РИАМО – 14 окт. Прогнозируемый урожай зерновых культур в России составит в 2019 году более 120 миллионов тонн, пшеницы аграрии намерены собрать около 77 миллионов тонн, что превышает прошлогодние показатели, сообщил журналистам в понедельник президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Прогноз на валовый сбор мы повысили. Сейчас он составляет 123,5 миллиона тонн. Уже убрано 93% площадей. На текущий момент собрано 117 миллионов тонн. Мы также видим рост урожая пшеницы. Ожидаем 77 миллионов тонн валового сбора, в прошлом году было убрано 71,4 миллиона тонн. Темпы уборки культур превышают прошлогодние», - сказал Злочевский.

Он добавил, что на сегодняшний день также убрано 21,3 миллиона тонн ячменя и 6,3 миллиона тонн кукурузы. Кроме того, в стране ожидаются рекордные сборы по всем масличным культурам.

«Мы ожидаем валовый сбор подсолнечника на уровне 14,5 миллионов тонн. Сои будет 4,62 миллиона, рапса - на уровне 2,3 миллиона», - уточнил Злочевский.