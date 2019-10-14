РИАМО - 14 окт. Подмосковных учителей продолжают обучать сингапурским технологиям, еще более тысячи специалистов до ноября пройдут специальные тренинги, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В октябре-ноябре свыше 1 тысячи подмосковных учителей из 29 школ Подмосковья пройдут обучение сингапурским методикам преподавания. В течение двух дней учителя-тренеры расскажут педагогическим коллективам региона о передовых технологиях обучения», – заявила Забралова.

По ее словам, в тренингах примут участие специалисты из 21 городского округа: Волоколамск, Красногорск, Чехов, Серпухов, Балашиха, Дубна, Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Ивантеевка, Лобня, Можайск, Орехово-Зуевский, Пушкино, Раменский, Химки, Коломна, Клин, Ленинский, Егорьевск, Жуковский, Истра.

«Программа обучения разработана сингапурской компанией Educare International Consultancy и направлена на профессиональное развитие учителей и руководителей с учетом требований современного времени, а также в рамках международных и общероссийских образовательных стандартов», – пояснила Забралова.

В обучении с начала года уже приняли участие свыше 2,5 тысяч специалистов из 56 школ региона.

«Это уникальный опыт для наших педагогов, который поможет системе образования Подмосковья выйти на новую ступень развития», – резюмировала Забралова.

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования с сингапурской компанией Educare International Consultancy было подписано в 2018 году.