РИАМО - 14 окт. Успешное прикладное испытание пилотной сети 5G «Билайн» впервые провели в спортивном комплексе «Лужники» во время матча Россия – Шотландия, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Массовые мероприятия и праздничные дни всегда являются серьезным испытанием для операторов связи, реальной проверкой качества и надежности сети в условиях самых высоких нагрузок.

«Порядка 20 сотрудников спортивной арены использовали 5G смартфоны и 5G CPE роутеры для оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности мероприятия. Во время победоносного матча, собравшего более 70 тысяч зрителей, сеть «Билайн» уверенно выдержала многократное увеличение нагрузки», – отмечается в сообщении.

Через экспериментальный пропускной пункт, на котором использовалась 5G сеть, прошли 42 тысяч человек. По словам регионального директора Московского региона ПАО «ВымпелКом» Алексея Левченко, это был «по-настоящему первый, реальный кейс применения 5G в России, в условиях существенной нагрузки».

«Мы смогли на практике убедиться, что 5G – это действительно значимый технологический скачок в области связи, который позволит вывести проведение массовых мероприятий на принципиально новый уровень комфорта и безопасности для посетителей. Наша компания продолжает масштабную модернизацию мобильной сети и ее подготовку к внедрению нового стандарта связи. На текущий момент сеть «Билайн» в Москве уже на 94% 5G-ready», – разъяснил Левченко.

«Билайн» запустил пилотную зону 5G на территории спортивного комплекса «Лужники» в сентябре 2019 года. Один из ее фрагментов развернут рядом с центральным входом Большой спортивной арены. Запуск пилотной зоны осуществлен при поддержке департамента информационных технологий Москвы в рамках подписанного между правительством Москвы и оператором соглашения о взаимодействии в целях развития услуг связи и ИТ-технологий.