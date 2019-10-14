РИАМО - 14 окт. По итогам трех кварталов 2019 года АО «Мособлэнерго» на территории Подмосковья произведен капитальный ремонт 211,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи, что составляет 88% от объема ремонтной программы на год, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

С начала года проведена замена 439,85 километров проводов на воздушных линиях электропередачи. Изменения коснулись тех участков сети, где до капитального ремонта использовался неизолированный провод.

«В настоящее время провода заменили на современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии», – отмечается в сообщении.

По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» за прошедшие 9 месяцев отремонтированы здания 308 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 116 единиц подстанционного оборудования. От деревьев и кустарников расчистили 209,3 гектара трасс прохождения воздушных линий электропередачи.

Работы проводятся в соответствии с утвержденными в компании планами-графиками.