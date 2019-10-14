РИАМО – 14 окт. Психолог Анна Хныкина предостерегла всех, кто страдает из-за перепадов настроения и легкой апатии в осенний период, от самостоятельной постановки себе диагноза «биполярное расстройство психики», сообщает aif.ru.



Эксперт отметила, что сегодня «биполярочка» стала модным заболеванием. Однако следует различать ситуации, когда этот диагноз поставлен врачом, и когда человек просто думает, что болен.



«Для тех, кто любит прикинуться «биполярочкой», именно прикинуться, о реально больных людях мы сейчас не говорим, хочу сообщить, что на самом деле, когда мы имеем дело именно с заболеванием, речь идет о длинных фазах. Несколько месяцев у тебя депрессия, потом несколько месяцев аффект – приподнятое настроение, настоящий праздник на душе. Депрессивная стадия переходит в маниакальную, то есть мы много и быстро говорим, гиперактивны, мало спим. Вот что называется биполярным расстройством», – сказала Хныкина.



Она дополнила, что это расстройство лечится в составе какого-то синдрома, так как сегодня в психиатрии как отдельный диагноз «биполярочка» не рассматривается.



«Если у вас нет диагностированного синдрома и вы с утра проснулись не в настроении, а к вечеру значительно повеселели, это явно что-то другое, и вряд ли речь идет о каком-то психическом отклонении. Может быть, истощение на фоне стресса, недосыпа или недоедания, но это не психиатрия», – уточнила эксперт.



Также резкие перепады настроения возможны на фоне абстинентного синдрома после приема алкоголя или наркотиков. В таком случае врачи будут работать не с эмоциями, а с химической зависимостью.