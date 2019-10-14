РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. Порядка тысячи человек убирали улицы подмосковных Люберец от мусора на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе управляющие и подрядные организации ежедневно убирали городские и дворовые территории. Всего было задействовано 92 единицы спецтехники и 995 человек», – сказал Ружицкий.

Он также отметил, что с 7 по 13 октября провели санитарную опиловку шести и вырубку четырех аварийных деревьев. Кроме того, за неделю вывезли более 57 кубометров мусора с несанкционированных свалок.