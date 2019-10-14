РИАМО - 14 окт. Аварийные службы продолжают нести дежурство около станции столичного метро «Выставочная», где произошел пожар, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Нас согнали со всей Москвы», - сказал один из сотрудников метрополитена.

Служебные машины припаркованы на выходе из метро у торгового центра «Афимолл». Рядом со входом в торгово-пешеходный мост развернут оперативный штаб.

Как отметил сотрудник МЧС России, в работе по тушению пожара и ликвидации его последствий задействовали около 100 человек.

«Мы продолжим дежурство рядом со станцией до полного восстановления работы метро», - добавил собеседник агентства.

Днем в понедельник в служебном помещении на станции «Выставочная» произошло возгорание. Пожар быстро потушили, эвакуация не проводилась. Станцию закрывали на некоторое время, поезда на ней не останавливались.

В настоящее время на «Выставочной» работает вход и выход через ТЦ «Афимолл», открыт переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Движение поездов осуществляется в штатном режиме: на станции производится посадка и высадка пассажиров.

В Сети показали обстановку около станции метро «Выставочная», где произошел пожар>>