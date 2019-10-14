РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю убрали свыше 230 кубометров мусора с муниципальных дорог, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На прошлой неделе (с 7 по 13 октября – ред.) проводили ежедневные работы по очистке проезжей части дорог и тротуаров от мусора. Всего вывезли 236 кубометров мусора», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в уборке городских дорог участвовали 34 единицы спецтехники и 70 человек. Они очищали проезжую часть, остановки общественного транспорта, заездные карманы, подземные переходы, проводили ямочный ремонт.