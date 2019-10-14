РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Начальник инспекции ФНС по Красногорску ответит на вопросы налогоплательщиков 25 октября по телефону, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Двадцать пятого октября с 11:00 до 13:00 налогоплательщики, состоящие на налоговом учете в ИФНС России по городу Красногорску, могут позвонить по телефону: 8(495)563-56-63 начальнику инспекции и задать вопросы по имущественным налогам физических лиц и по налогу на профессиональный доход, введенному на территории региона с 1 января 2019 года», – говорится в сообщении.

В этот же период налогоплательщики могут позвонить в управление ФНС России по Московской области по телефону: 8(495)536-13-34 и задать вопросы заместителям руководителя управления Николаю Баценкову, Александру Комзову и Леониду Загайнову.

«В остальное время задать вопросы специалистам налоговой службы можно по телефону горячей линии: 8(800)222-22-22», – заключается в сообщении.