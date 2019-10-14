РИАМО - 14 окт. Выход со станции метро «Выставочная» в сторону Багратионовского моста и башни «Эволюция» перекрыт в связи с ранее случившимся возгоранием на станции, передает корреспондент РИАМО.
На станции метро «Выставочная» продолжают работать сотрудники аварийных служб и правоохранительных органов.
«Центр профориентации Московского метрополитена также будет закрыт на весь день в связи с задымлением», - сказал один из сотрудников полиции.
По его словам, неизвестно, когда откроется переход. Сейчас там работают сотрудники метрополитена, полиции и спасатели.
Ранее на станции в служебном помещении произошло возгорание. Пожар быстро потушили, эвакуация не проводилась. Станцию закрывали на некоторое время, поезда на ней не останавливались. Сейчас вход открыт со стороны ТЦ «Афимолл».
В Сети показали обстановку около станции метро «Выставочная», где произошел пожар>>
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