РИАМО - 14 окт. Выход со станции метро «Выставочная» в сторону Багратионовского моста и башни «Эволюция» перекрыт в связи с ранее случившимся возгоранием на станции, передает корреспондент РИАМО.

На станции метро «Выставочная» продолжают работать сотрудники аварийных служб и правоохранительных органов.

«Центр профориентации Московского метрополитена также будет закрыт на весь день в связи с задымлением», - сказал один из сотрудников полиции.

По его словам, неизвестно, когда откроется переход. Сейчас там работают сотрудники метрополитена, полиции и спасатели.

Ранее на станции в служебном помещении произошло возгорание. Пожар быстро потушили, эвакуация не проводилась. Станцию закрывали на некоторое время, поезда на ней не останавливались. Сейчас вход открыт со стороны ТЦ «Афимолл».

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