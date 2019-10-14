РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. В подмосковных Люберцах проходит комиссионная проверка работ, выполненных в ходе капремонта многоквартирных домов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Капитальный ремонт общего имущества МКД запланирован в объеме 125 домов. Также проводится комиссионная проверка выполненных работ», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что полностью выполнен ремонт в 47 домах. Кровлю отремонтировали в 28 домах из 49, фасад – в 24 МКД из 43, внутридомовые инженерные системы – в 15 домах из 26. Лифты меняют сейчас в 16 домах из 39.

Ружицкий добавил, что в текущем году отремонтировали 633 подъезда.