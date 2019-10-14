РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Старшеклассникам в подмосковном Красногорске рассказали, как работают подразделения полиции и как можно поступить в вузы МВД, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Красногорск провели акцию «День открытых дверей» для учащихся старших классов школ городского округа.

«Полицейские рассказали школьникам о своей работе, показали, как работает дежурная часть, процесс приема и регистрации заявлений, а также сообщений о преступлениях и административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Сотрудник экспертно-криминалистического центра познакомил с содержимым рабочего чемодана, разъяснил назначение каждого предмета и проинформировал о видах проводимых экспертиз.

«Цель данного мероприятия – познакомить подростков с деятельностью полиции, спецификой службы и условиями поступления в высшие учебные заведения МВД России», – поясняется в материале.