РИАМО - 14 окт. Около 1 тысячи человек, в том числе представители власти, некоммерческих организаций и эксперты, принимают участие в подмосковном форуме замещающих семей, который проходит в доме регионального правительства, сообщила в понедельник первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Сегодня здесь собрались около 1 тысячи приемных родителей, руководители советов приемных родителей всех муниципальных образований Московской области, совета приемных родителей Московской области, ведущие специалисты, эксперты в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представители некоммерческих организаций и ведомств Московской области», - сказала Забралова.

Она отметила, что форум замещающих семей проводится в Подмосковье ежегодно с 2011 года. В рамках форума на государственном уровне обсуждаются актуальные вопросы поддержки замещающих семей, развития форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы эффективности реализации программ подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождения таких семей.

В рамках форума семерых членов совета приемных родителей Подмосковья наградили благодарностями министерства образования Московской области за плодотворное сотрудничество и участие в реализации проектов совета приемных родителей.

После пленарного заседания участников форума ждут четыре дискуссионных площадки, где рассмотрят ключевые вопросы воспитания и защиты прав детей-сирот. Модераторами площадок выступят ведущие эксперты в сфере образования, семейного воспитания, психологии и права. Более того, для гостей мероприятия будет работать фотовыставка приемных семей.

В Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысячи детей находятся на воспитании в замещающих семьях. Почти 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.

В текущем году в Московской области в замещающие семьи было устроено около 1,5 тысяч детей-сирот, при этом создано 246 новых приемных семей.