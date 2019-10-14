РИАМО - 14 окт. В московском метро открыли вход на станцию «Выставочная» через торговый центр «Афимолл», на станции снова производится посадка и высадка пассажиров, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Открыт вход и выход на станцию «Выставочная» через ТЦ «Афимолл», также работает переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Движение поездов осуществляется в штатном режиме: на станции производится посадка и высадка пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее на станции в служебном помещении произошло возгорание. Пожар быстро потушили, эвакуация не проводилась. Станцию закрывали на некоторое время, поезда на ней не останавливались.