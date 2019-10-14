РИАМО - 14 окт. В соцсети Instagram выложили фото обстановки около станции столичного метро «Выставочная», где днем в понедельник произошел пожар в служебном помещении.

На снимке в аккаунте @moscowmap видно, что к вестибюлю станции подъехали несколько пожарных машин.

«Много пожарных, в метро «Выставочная» не пускают и пахнет дымом», - отмечается в посте.

Ранее в Twitter-аккаунте Московского метрополитена сообщалось, что возгорание произошло за пределами пассажирской зоны, его оперативно локализовали. Эвакуации людей не было. Пока станция закрыта для пассажиров, поезда проезжают ее без остановки.

Вход на станцию метро «Выставочная» открыли через ТЦ «Афимолл»>>