РИАМО - 14 окт. Эвакуация пассажиров со станции метро «Выставочная» из-за возгорания не проводилась, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Опровержение. Информация СМИ об эвакуации на станции «Выставочная» не соответствует действительности. Станция была закрыта на вход, а все уже вошедшие на тот момент пассажиры уехали с нее на поездах в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Пожар в служебном помещении за пределами пассажирской зоны станции «Выставочная» произошел днем в понедельник. Возгорание оперативно локализовали.

Станция возобновит работу в течение часа. После проветривания станции поезда вновь начнут останавливаться на «Выставочной». Пассажиров просят пользоваться соседними «Деловым центром» и «Международной», а также МЦК.