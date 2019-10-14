РИАМО - 14 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, он поручил подготовить к зиме дорожно-уборочную технику, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«На заседание правительства предлагается вынести важную тему - подготовка дорожно-уборочной техники. Сейчас ничего не предвещает зимы, но было бы ошибкой не обратить внимание на технику, на энерговооруженность блока ЖКХ. Для нас принципиально важно, чтобы все муниципалитеты имели четкое представление как, где, когда и, самое главное, чем убирать города в осенне-зимний период», — сказал Воробьев.

На совещании также обсудили программу «Активное долголетие» в Подмосковье. Воробьев отметил, что реализуется большой комплекс мероприятий, связанных с поддержкой старшего поколений.

«Это не только льготы и доплаты, но и различные мероприятия, которые проводятся в муниципальных округах для того, чтобы оказать внимание, уважение и поддержку», — сказал губернатор.