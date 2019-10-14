РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 окт. Работы по благоустройству на улице Звуковая и на Октябрьском проспекте в Люберцах уже выполнены более чем на 90%, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Мы сегодня еще раз проверили ход работ. На данной территории – это улица Звуковая и часть Октябрьского проспекта (это то, что возле кинотеатра «Октябрь»). Все делается в рамках проекта. Это городское пространство было отыграно на аукционе, сумма отыгранная на аукционе – порядка 103 миллионов. Работы выполнены более чем на 90%. Остались незначительные штрихи. Основные работы, связанные с плиткой, выполнены на 100%», – сказал Ружицкий.

По его словам, осталось навести лоск на территории. Также надо установить освещение и оборудовать лавочки.

«Все работы будут выполнены в срок – до 31 октября», – подчеркнул Ружицкий.