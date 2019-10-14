РИАМО - 14 окт. С 2013 года в Подмосковье закрыли 31 детский дом, на данный момент в регионе более 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, сообщила в понедельник заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

«Сейчас в Подмосковье более 96% всех детей-сирот воспитываются в семьях, развиваются все формы семейного устройства. За период с 2013 года по сегодняшний день в Подмосковье закрылся 31 детский дом, при этом ни один детский дом не был закрыт по формальному признаку», - сказала Болатаева на областном форуме замещающих семей.

Она отметила, что в 2017 году министерство образования Московской области утвердило проект «Защита ребенка в приемной семье». Первый блок мероприятий проекта связан с подготовкой будущих родителей. На данный момент в Подмосковье работают 73 школы приемных родителей, которые координирует Московский государственный областной университет, что позволяет соединить практические подходы с научными.

«Теме оказания помощи, сопровождения, когда ребенок в семье, мы посвятили второй блок нашего проекта. Процесс сопровождения у нас состоит из двух компонентов – это непосредственное оказание помощи в семье, второе – это повышение родительских компетенций в рамках проекта «Университет приемного родителя», - добавила Болатаева.

Она напомнила, что в августе на базе школы-интерната имени преподобного Сергия был запущен проект «Реконструкция приемной семьи». Его главная цель – оказать психологическую помощь членам приемной семьи, а также предотвратить эмоциональное выгорание родителей.

«Еще один блок проекта реализуется под лозунгом «Семья для ребенка». <…> За последние пять лет было реализовано более 10 новых проектов, которые направлены на благополучие детей и приемных родителей», - заключила Болатаева.

Подмосковный форум замещающих семей, организованный министерством образования, проходит в доме правительства Московской области. В пленарном заседании принимают участие руководители профильных министерств и ведомств, также свои проекты представили члены совета приемных родителей Подмосковья. Кроме того, участников ждет четыре дискуссионных площадки, где рассмотрят ключевые вопросы воспитания и защиты прав детей-сирот.

В Подмосковье проживают более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысячи детей находятся на воспитании в замещающих семьях. Почти 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.

В текущем году в Московской области в замещающие семьи было устроено около 1,5 тысяч детей-сирот, при этом создано 246 новых приемных семей.

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