РИАМО - 14 окт. Три автомобиля столкнулись на Щелковском шоссе в районе дома № 13, происшествие обошлось без пострадавших, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Напротив Сиреневого сада столкнулись три легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших. Движение было затруднено», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло в 11:30, в результате чего образовалась большая пробка. Столкнувшиеся автомобили уже убрали с проезжей части, сейчас движение восстановлено.

Видео с места аварии на Кутузовском проспекте в Москве>>