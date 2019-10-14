РИАМО - 14 окт. В течение часа станция метро «Выставочная» снова примет пассажиров, ранее в ее служебном помещении произошел пожар, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Станция «Выставочная» возобновит работу в течение часа. Приносим извинения за доставленные неудобства. По причинам произошедшего – проведем тщательную проверку», – говорится в сообщении.

После проветривания станции поезда вновь начнут останавливаться на «Выставочной». Пока пассажиров просят пользоваться соседними «Деловым центром» и «Международной», а также МЦК.

Пожар в служебном помещении за пределами пассажирской зоны произошел на станции метро «Выставочная» днем в понедельник. Возгорание оперативно локализовали.