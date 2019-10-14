РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 окт. Более 40 студентов и школьников приняли участие в соревнованиях по ракетомодельному спорту в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Анна Клочнева.

Технологический университет 13 октября провел III Открытый кубок по ракетомодельному спорту. Состязание было приурочено к 62-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли и прошло в Пушкинском городском округе на базе Центра «Родник».

«В соревнованиях приняли участие более 40 студентов и школьников Московской области, среди них команды студентов Технологического университета и воспитанников детского технопарка «Кванториум» (учащиеся королевских школ №№1 и 15), команда ЦДТТ «Юность» из Сергиева Посада, а также команды «Станции юных техников» из Павловского Посада, Дома юных техников из Королева и «Станции юных техников» из Мытищ», – сказала Клочнева.

Участники соревновались в двух возрастных группах и двух классах моделей ракет: S6A – на продолжительность спуска с лентой и S3A/2 – на продолжительность спуска с парашютом.

В роли судей выступили представители студенческого конструкторского бюро Технологического университета.

По результатам пусков моделей ракет S6A среди старшей возрастной группы команда Технологического университета заняла 1 место.

«В общекомандном зачете места распределились следующим образом: 1 место – ЦДТТ «Юность» (Сергиев Посад); 2 место – Технологический университет и Кванториум; 3 место – «Станция юных техников» (Мытищи)», – заключила Клочнева.