РИАМО – 14 окт. Молодой человек лишился iPhone X, водительских прав, наручных часов марки Tissot в одном из клубов, расположенных в центре столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратился гражданин 1999 года рождения с заявлением о краже личного имущества по адресу: Басманный переулок, дом 8.

«В своем заявлении молодой человек просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое из его куртки, оставленной без присмотра в помещении клуба «И» по указанному адресу похитило телефон iPhone X, часы марки Tissot, паспорт, водительские права, деньги в размере 5 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.