РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 окт. На минувшей неделе в подмосковных Люберцах произошло три пожара, в одном из них погиб человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель начальника ФГКУ 16 ОФПС ПО Московской области Максим Катаев.

«С 7 по 13 октября на территории обслуживания Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло четыре пожара – один в Дзержинском и три в Люберцах. Есть пострадавшие и погибший», – сказал Катаев.

Он добавил, что 8 октября у дома №17 на 2-й Заводской улице в поселке Красково в результате пожара обгорел автомобиль «Газель», никто не пострадал. 10 октября в 3:49 после ДТП загорелся автомобиль Ford Mondeo, погиб один человек, пострадали два.

Двенадцатого октября в 9:11 на территории логистического комплекса в микрорайоне Птицефабрика Томилина загорелось складское строение на общей площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.