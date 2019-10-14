РИАМО – 14 окт. На западе столицы завершилось строительство волейбольной арены на 3,5 тысячи зрителей для спортивного клуба «Динамо», объект намерены ввести в эксплуатацию к концу этого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Закончены строительно-монтажные работы на волейбольной арене СК «Динамо». Общая площадь спортивного комплекса составляет 23 тысячи квадратных метров. Шестиэтажная арена возведена на участке 2,7 гектара. Фасад сооружения отделан натуральным камнем, витражным стеклом, оснащен конструкциями с вертикальными солнцезащитными панелями. Здание оборудовано мультимедийным комплексом и системами безопасности», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Сейчас проходят испытания инженерных систем спортивного объекта и процесс передачи комплекса спортклубу «Динамо» для дальнейшего использования в качестве постоянной тренировочной базы. Ввод в эксплуатацию планируется в конце этого года.

Волейбольная арена соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола (FIVB). Здесь есть два тренировочных поля общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и залы для общей физической подготовки, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов.

Арена спроектирована по принципу трансформера с возможностью проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу. В центральной части на высоте 16 метров установлен светодиодный медиаэкран весом 12 тонн. Для посетителей предусмотрена отдельная парковка.

Новый спортивный объект построили за счет средств инвестора в составе многофункционального комплекса Match Point.

«Всего за последние несколько лет в Москве построили или полностью реконструировали три крупных стадиона: в 2014 году – «Спартак» на 45360 мест, в 2016-м – стадион ЦСКА на 30 тысяч зрителей, в 2017-м – Большую спортивную арену «Лужников», – уточняется в материале.

Чемпионат мира по футболу, который прошел в 2018 году в «Лужниках» и на стадионе «Спартака», стал мощным стимулом для развития городской инфраструктуры. Во время подготовки к нему построили 98 спортивных объектов, в том числе девять футбольных полей для столичных спортивных школ.

Кроме того, в этом году в «Лужниках» открылся Дворец гимнастики. Площадь здания с пятью надземными этажами и одним подземным составляет 25,7 тысячи квадратных метров.