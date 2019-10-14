РИАМО - 14 окт. В московском аэропорту Домодедово в комнате матери и ребенка появились кроватки и радионяни для малышей, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Родители с детьми до трех лет, в случае длительного нахождения в аэропорту, могут с комфортом уложить ребенка спать», – отмечается в сообщении.

Аэропорт с начала года внедряет программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в терминале в ожидании вылета.

Комната матери и ребенка расположена на втором этаже в общей зоне терминала. Она оборудована кухней, игровой и зоной для отдыха. Также есть комнаты гигиены и теперь спальная.

В комнате бесплатно по запросу предоставляются подгузники и одноразовые пеленки для малышей. На кухне также есть все необходимое: аппараты для подогрева бутылочек, микроволновые печи, кулеры с горячей и холодной водой.

С января по август 2019 года пассажирами аэропорта стали около 1,7 миллиона детей. В аэровокзале круглосуточно и бесплатно работают шесть игровых комнат, 23 комнаты пеленания и гигиены, а также предоставляются детские коляски.