РИАМО - 14 окт. Пожар в служебном помещении за пределами пассажирской зоны произошел на станции метро «Выставочная» днем в понедельник, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На «Выставочной» произошло возгорание в служебном помещении (за пределами пассажирской зоны), которое было оперативно локализовано. Безопасности пассажиров ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Станция временно закрыта, поезда на ней не останавливаются, пассажиров просят пользоваться соседними «Деловым центром» и «Международной», а также МЦК. После проветривания станция снова заработает.