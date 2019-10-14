РИАМО - 14 окт. Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход, пассажиров просят пользоваться соседними станциями «Деловой центр» и «Международная», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Обратите внимание, поезда временно проезжают станцию «Выставочная» без остановки. Переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» закрыт. Извините за доставленные неудобства. Пользуйтесь соседними станциями метро и МЦК», — говорится в сообщении.

Ближайшие станции к закрытой — «Деловой центр» Большой кольцевой линии и «Международная» Филевской линии.