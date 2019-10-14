РИАМО - 14 окт. В деревне Райки Орехово-Зуевского округа планируют построить магазин продовольственных товаров, архитектурно-градостроительный облик одноэтажного здания площадью около 1,5 тысяч квадратных метров согласован Мособлархитектурой, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Размещение здания магазина планируется вдоль автомобильной дороги федерального значения Щелковское шоссе с обеспечением удобной транспортной доступности», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Также на территории предусматривается благоустройство с обеспечением комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры, с устройством площадок для отдыха, открытых автостоянок с учетом их использования маломобильными группами населения.

Входные группы проектируемого объекта выделены двумя порталами, облицованными алюминиевыми кассетами. Отделка фасадов предусматривается структурным остеклением и вставками с текстурой под «орех». Лаконично выполненный фасад здания гармонично вписывается в окружающую среду.

Автор проекта – ООО «Архитектурно-строительное бюро №17».