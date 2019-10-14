РИАМО - 14 окт. Новым начальником столичного следственного изолятора «Матросская тишина» стал Виктор Пастушенко, который ранее руководил СИЗО в Томске, сообщил РИАМО в понедельник правозащитник, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Новым начальником ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по Москве» стал Виктор Пастушенко, ранее возглавлявший Томский следственный изолятор. Я считаю, что новый начальник сможет легко включиться в работу, так как изолятор, которым Пастушенко руководил в Томске, схож с «Матросской тишиной», в том числе по наличию на его территории больничных корпусов», - сказал Мельников.

Он добавил, что новый глава «Матросской тишины» уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Ранее столичный СИЗО №1 возглавлял полковник внутренней службы Сергей Поздеев.