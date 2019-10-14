РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 окт. Лучших студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ пригласят на оплачиваемую стажировку в администрацию Красногорска в 2020 году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В следующем году (2020 году – ред.) планируем оформлять студентов в качестве стажеров и оплачивать ребятам прохождение практики», – сказала начальник отдела кадров администрации Красногорска Евгения Компаниец.

К стажировке будут привлекаться одни из лучших студентов РАНХиГС, которые смогут получать доплату к стипендии от главы округа Эльмиры Хаймурзиной.

Договор о сотрудничестве администрация муниципалитета и областной филиал РАНХиГС, который расположен в Красногорске, подписали летом 2018 года. В нынешнем году практику в администрации прошли 30 студентов академии. Кроме того, выпускники защитили дипломные работы на основе практики.

«После прохождения практики самые успешные и трудолюбивые принимаются на муниципальную службу. Например, студентка факультета «Экономика и менеджмент» Дарья Чегодаева, проходившая практику в окружной администрации, принята в штат управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций. А Кристине Николочкиной, выпускнице 5 курса, после получения диплома предложили устроиться на работу в контрольный отдел», – отмечается в материале.

В июле текущего года администрация Красногорска стала первой в Подмосковье, которая приняла участие в программе стажировки правительства Московской области, реализуемой губернатором региона Андреем Воробьевым.