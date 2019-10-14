РИАМО - 14 окт. Детский сад на 260 мест построят в составе жилого комплекса на пересечении Аминьевского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Трехэтажный детский сад общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 12 групп вместимостью 20-25 мест. У каждой из них будет индивидуальная групповая ячейка, в которой расположатся раздевалка, спальня, игровая и буфет», – отмечается в сообщении.

Помимо ячеек, в детском саду расположится сенсорная комната – организованная среда, наполненная различными материалами, развивающими органы чувств ребенка. Также в детском саду будет музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога, столярная мастерская и различные кружковые помещения.

«Фасадное решение различается с двух сторон здания. Там, где окна будут выходить на игровые площадки, проектировщики решили использовать ритмичное сочетание выступающих объемов эркеров и ниш в сетке окон. С другой стороны фасады будут более спокойными, выполненными в едином стиле с окружающей застройкой», – подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что все здание будет выполнено в едином цвете – светлые стены будут «разбавлены» панелями латунного цвета.