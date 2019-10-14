РИАМО - 14 окт. В центре Москвы неизвестный попытался вскрыть банкомат и украсть деньги, однако у него ничего не вышло, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено на улице 1-я Тверская-Ямская в период с 00:00 до 00:43 13 октября. Спустя примерно час в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности банка.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный неустановленным предметом пытался вскрыть банкомат и похитить денежные средства, но ничего не похитив, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Следователь СО МВД проводит проверку.