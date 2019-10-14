РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 окт. Первый заместитель главы Королева Юрий Копцик 16 октября проведет прием жителей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Первый заместитель главы администрации Королева Юрий Копцик проведет прием граждан 16 октября в приемной администрации города», – говорится в сообщении.

Задать вопрос Копцику можно будет с 15:00 до 18:00. Здание администрации Королева расположено по адресу: улица Октябрьская, дом №4.

Запись на прием ведется предварительно по телефону: 8(495)516-88-86.