РИАМО - 14 окт. Главгосэкспертиза одобрила проект создания онкологического амбулаторно-диагностического центра в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство центра на правом берегу реки Клязьмы повторно рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Онкологический амбулаторно-диагностический центр предназначен для диагностики и лечения больных с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, а также для проведения мониторинга за состоянием пациентов.

Размещаемое на базе центра техническое, медицинское и аппаратурное оборудование позволит обеспечить комплексный подход к диагностике и лечению заболеваний с использованием современных радиологических технологий – первичной радионуклидной диагностики на молекулярном уровне, лучевой диагностики методом МРТ, лучевой и радионуклидной терапии. Это создаст условия для раннего и эффективного выявления онкопатологий, прежде всего, в Московской области и в Центральном административном округе.

Кроме того, компетенции специалистов центра и его оборудование помогут в организации эффективного лечения злокачественных новообразований и ряда неопухолевых заболеваний, повышении выживаемости и улучшения качества жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

Согласно проекту, в здании площадью 19,3 тысячи квадратных метров разместят отделения радионуклидной и лучевой диагностики и терапии, медицинские кабинеты первичного и консультативного приема пациентов, кабинеты персонала и администрации, конференц-зал, вспомогательные и хозяйственные подразделения и другие помещения.

Планируется, что общее количество амбулаторных пациентов центра составит 795 человек в день или почти 207 тысяч в год.