РИАМО - 14 окт. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям приостановили оформление партии икры осетровых пород рыб, поступившей в Московский регион из Армении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

1 октября в аэропорту Шереметьево на СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» было приостановлено оформление партии икры осетровых пород рыб весом 102 килограмма, поступившей из Армении.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: несоответствие температуры, указанной в ветеринарном сертификате (от минус 4 до минус 2 градусов), фактической температуре груза (0 - плюс 3 градуса); на подконтрольном грузе имеется изображение единого знака обращения (ЕАС), что не подтверждено декларацией о соответствии», - поясняется в материале.

Груз оформлен после предоставления необходимой документации.