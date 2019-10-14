РИАМО - 14 окт. На востоке Москвы в районе Северное Измайлово пенсионер из ревности застрелил своего оппонента из охотничьего карабина, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в квартире на улице 11-я Парковая в ночь на 13 октября.

«Пенсионер 1956 года рождения в ходе ссоры на почве ревности выстрелил в живот из охотничьего карабина мужчине 1978 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.