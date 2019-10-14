РИАМО – 14 окт. В подмосковном Орехово-Зуеве 9 ноября пройдет акция по сбору вторсырья «Раздельный день», жители смогут сдать на акции пластик, макулатуру и стекло, говорится в сообщении группы «Ноль отходов» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Важная информация! Обратите внимание на изменение расписания проведения акций. Теперь акции будут проводиться каждую вторую субботу месяца с 10:00 до 12:00. Акция 19 октября отменяется, следующая пройдет 9 ноября», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, акция будет проходить в Орехово-Зуеве на парковке у ТЦ «Аквилон».

На акции будут принимать металл, бумагу и картон, стекло, зубные и хозяйственные щетки, пластиковые карты, зонты, ручки и фломастеры. Все желающие также могут принести крышки от бутылок для проекта «Добрые крышечки». Временно приостановлен прием небутылочного РЕТ 1, пакетов и пленки, упаковки ТетраПак, кассет и дозаторов.